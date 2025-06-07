Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует напомнить, что написано на стенах Рейхстага, заявил руководитель фракция партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале. Таким образом депутат поддержал обращение председателя Госдумы Вячеслава Володина к президенту Бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к президенту Бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии направил Бундестагу материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. По словам политика, неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Кроме того, Володин заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине.

"Полностью поддерживаю обращение председателя Госдумы Вячеслава Володина к лидерам немецкого парламента. Мерцу следует освежить память и напомнить, что написано на стенах Рейхстага. Я не устану повторять, что Германия ведет русофобскую политику", - написал Миронов.

По его мнению, поддерживая неонацистский режим на Украине, Германия предает свои же идеалы.

"Мы не позволим изменить историю и забыть уроки войны. Тем более что в свое время не только фашистская Германия - вся Европа воевала против нас! Но мы победили и этого не забудем", - добавил он.

О встрече Мерца с Трампом

5 июня Мерц провел в Вашингтоне переговоры с президентом США Дональдом Трампом, это была первая личная встреча политиков. Канцлер Германии, в частности, призвал Штаты взять на себя политическую ответственность и внести вклад в завершение конфликта на Украине, а также выступил за усиление давления на Россию посредством новых ограничений.

26 мая Мерц сообщил, что Германия сняла все ограничения на дальнобойность оружия, которое Берлин поставляет Киеву. По словам политика, аналогичное решение приняли США, Великобритания и Франция. Мерц не исключил поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые давно просит Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что заявления Мерца по дальнобойному оружию лишь провоцируют продолжение конфликта на Украине.