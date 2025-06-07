Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с напоминанием о Декларации о поражении Германии, подписанной 5 июня 1945 года.

Ивлев отметил, что в Берлине документ о взятии на себя верховной власти в отношении Германии был подписан правительствами СССР, Великобритании, США и временным правительством Франции, передает РИА «Новости».

По словам депутата, первой свою подпись под декларацией поставил маршал Советского Союза Георгий Жуков, после чего ее подписали командующие других союзных войск.

Ивлев подчеркнул, что Мерц не сможет уйти от исторической правды и скрыть героический подвиг советского народа в борьбе с фашизмом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Мерц также заявил, что украинские войска якобы атакуют только военные объекты на территории России.

Володин в ответ на заявления Мерца о Второй мировой войне предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага». Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей.