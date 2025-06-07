Спикер Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о роли США в освобождении Германии от нацизма, заявил, что немецкий политик позволил себе исказить историю.

«Мерц позволил себе исказить историю, забыв, кто на самом деле освободил мир от нацизма», — сказал Володин, подчеркнув, что это сделал советский многонациональный народ, заплатив высокую цену в 27 млн жизней.

Володин направил обращение в бундестаг после высказываний Мерца

Кроме того, по словам спикера Госдумы, обо цинично прозвучали высказывания Мерца в поддержку действий киевского режима, превратившегося в террористическую организацию, которая осуществляет атаки на мирных граждан России.

«В ФРГ должны знать, что неонацистский режим Зеленского бьёт по мирным городам», — заявил Володин.

Ранее Володин предложил пригласить немецкого политика в бундестаг для «восполнения пробелов в памяти».

Также он отметил, что власти ФРГ провоцируют столкновения между Россией и Германией.