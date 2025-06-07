Рябков напомнил, что США известна позиция России

Рябков: США известна позиция РФ по устранению причин конфликта на Украине
Соединенным Штатам известна позиция России по устранению причин конфликта на Украине. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Он пояснил, что возвращение Дональда Трампа в кресло президента Соединенных Штатов дало шанс на осторожный оптимизм в отношении восстановления связей между Москвой и Вашингтоном.
«С нашей стороны была выражена признательность за поддержку США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, прерванных украинской стороной в 2022 году. Но Владимир Владимирович Путин также подтвердил базовую установку о необходимости устранения первопричин конфликта в рамках политико-дипломатических усилий», — сообщил Рябков.
В МИД раскрыли главное препятствие на пути к миру на Украине
В противном случае, как пояснил Рябков, невозможно будет достичь долгосрочного мира — а России невыгодно краткосрочное перемирие для того, чтобы Запад дал шанс ВСУ на восстановление боевой мощи и наращиванию численности через насильственную мобилизацию.
Сергей Рябков также отметил, что Европа превращается в главное препятствие на пути к миру на Украине.
Ранее Трамп пообещал дать России и Украине «немного подраться».