Рябков напомнил, что США известна позиция России

Соединенным Штатам известна позиция России по устранению причин конфликта на Украине. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

© Газета.ru

Он пояснил, что возвращение Дональда Трампа в кресло президента Соединенных Штатов дало шанс на осторожный оптимизм в отношении восстановления связей между Москвой и Вашингтоном.

«С нашей стороны была выражена признательность за поддержку США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, прерванных украинской стороной в 2022 году. Но Владимир Владимирович Путин также подтвердил базовую установку о необходимости устранения первопричин конфликта в рамках политико-дипломатических усилий», — сообщил Рябков.

В МИД раскрыли главное препятствие на пути к миру на Украине

В противном случае, как пояснил Рябков, невозможно будет достичь долгосрочного мира — а России невыгодно краткосрочное перемирие для того, чтобы Запад дал шанс ВСУ на восстановление боевой мощи и наращиванию численности через насильственную мобилизацию.

Сергей Рябков также отметил, что Европа превращается в главное препятствие на пути к миру на Украине.

Ранее Трамп пообещал дать России и Украине «немного подраться».