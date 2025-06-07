Путин присвоил аэропорту в Нерюнгри имя первого секретаря Якутского обкома КПСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому аэропорт города Нерюнгри в Республике Соха (Якутия) теперь будет носить имя Гавриила Чиряева. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю присвоить аэропорту Нерюнгри имя Г.И. Чиряева», — говорится в сообщении. Указ вступил в силу с 6 июня.

Чиряев был первым секретарем Якутского обкома КПСС с 1965 по 1982 годы.

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