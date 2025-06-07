В России заявили о смелости Трампа и Маска

Американский президент Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск одержали победу в борьбе с «глубинным государством», заявил глава РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

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По словам российского финансиста, многие в России восхищаются их смелостью.

Трамп связал «сумасшествие» Маска с употреблением наркотиков

«Трамп и Маск сражались с глубинным государством — и одержали победу. Многие в России восхищаются их смелостью. Победы еще не закончились», — подчеркнул он.

Ранее Маск и Трамп публично поссорились. Миллиардер резко раскритиковал законопроект президента США о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым».