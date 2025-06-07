В МИД РФ напомнили Западу об испытаниях российских ракетных комплексов

Россия будет определять цели для дальнейших испытаний своих новейших ракетных комплексов исходя из угроз национальной безопасности.

Об этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, комментируя последние заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках дальнобойного оружия Украине.

«Всем хорошо известна наша принципиальная позиция относительно принятого в ноябре 2024 года решения США и ряда западных стран дать Киеву разрешение на использование их дальнобойных систем для ударов вглубь территории России», — сказал замминистра.

По его словам, российская сторона неоднократно отмечала, что подобное оружие невозможно использовать без прямого участия военных специалистов государств — производителей этих систем. Речь идет о получении информации спутниковой разведки и наблюдения, внесении полетных заданий и других мероприятиях, проводимых западными военными, уточнил дипломат.

Он напомнил про заявление, сделанное президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2024 года. Тогда российский лидер «четко указал на то, что цели для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности Российской Федерации».

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

В ответ на это глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов предупредил Европу, что обстрел российских земель дальнобойным западным оружием может расширить зону конфликта.