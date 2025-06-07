Ведущие государства Европы превращаются в главное препятствие на пути к миру на Украине, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, руководство ЕС и НАТО настраивают Киев на продолжение боевых действий.

«Разрабатываются и предпринимаются разнообразные диверсии, провокации, потоком идут информационные вбросы, призванные расстроить переговорный процесс», — подчеркнул дипломат, добавив, что на Западе продолжают накачивать Украину оружием, при этом обещая все больше новой техники.

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До этого Рябков заявил, что самолеты, которые были повреждены при атаке Вооруженных сил Украины 1 июня, будут восстановлены. Дипломат также указал на полную несостоятельность заявлений властей Украины о результатах атаки. По его словам, «и близко нет ничего подобного» тому масштабу разрушений, о которых сообщает Киев.