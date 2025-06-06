Перечислены возможные варианты завершения конфликта на Украине

Политолог Сергей Крутаков предложил четыре гипотетических сценария завершения российско-украинского конфликта. Своим мнением он поделился в интервью kp.ru.

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Первый сценарий предполагает окончание боевых действий с последующим разделением сфер влияния между двумя блоками: Россия-Китай и США-Европа.

Второй сценарий рассматривает вариант уступок России США в обмен на гарантии ненападения и отказ от поддержки Китая. В этом случае, по мнению Крутакова, возможно присоединение части украинской территории к России, но при потере части мирового влияния.

Третий сценарий предполагает косвенное вмешательство США в украинскую политику, направленное на смену политического руководства Украины через раскрытие или угрозу раскрытия информации о коррупционных схемах. Этот сценарий требует деликатного подхода, чтобы не дать повода для обвинений в координации с Россией.

«Нельзя взять и снести Зеленского, и чтобы все увидели, что Трамп объединился с Путиным, чтобы дружить с Россией», — пояснил эксперт.

Четвертый сценарий основан на гипотезе о секретных переговорах между Россией и США, результатом которых может стать компромиссное решение, где Россия формально понесет некоторые потери, но достигнет основных целей своей спецоперации. Крутаков подчеркивает неопределенность ситуации и отсутствие полной информации о ходе переговорного процесса.

До этого сенатор Совета Федерации Михаил Джабаров заявил, что поддержка Украины со стороны стран Запада должна прекратиться для скорого завершения конфликта.