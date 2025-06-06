Киев отказался тел погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за безразличия к бойцам. С таким заявлением в пятницу, 6 июня, выступил депутат Государственной думы РФ.

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— В отказе Киевом от тел погибших ничего удивительного и неожиданного нет. Никогда украинская сторона не считала своих людей за людей, украинцев никогда за людей не считала. Она решала свои вопросы. Руководство Украины решало свои вопросы, и я думаю, что оно и не собиралось оставаться на Украине, — заявил парламентарий.

Колесник утверждает, что украинские власти заинтересованы лишь в деньгах, а не судьбах людей.

— Даже команды такие приходили, я знаю, командирам ВСУ, не опознавать погибших, не забирать. Они в своем репертуаре действуют, у них в одном глазу евро, а в другом — доллар. Вот из этого они и исходят. Не видят они людей за этими долларами и евро, — приводит его слова News.ru.

Вечером того же дня Telegram-канал Mash сообщил, что украинская сторона отказалась принимать тела погибших солдат своей армии в рамках обмена с Россией, договоренности о котором прозвучали на переговорах в Стамбуле.

По мнению военного корреспондента Александра Коца, за шесть тысяч тел солдат Вооруженных сил Украины, которые российская сторона должна была вернуть в рамках обмена, Киеву придется выплатить родственникам погибших в общей сумме 180 миллиардов рублей.