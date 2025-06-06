Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости призвал украинского президента Владимира Зеленского не играть роль невинной жертвы, делая удивленный вид из-за ответного удара России по территории Украины.

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«Заявление Зеленского — это типичное проявление политического украинства в духе: «А нас за що?». Сначала сделать какую-то гадость, преступление, а потом, когда пришло время отвечать за это, то сразу сделать удивленный вид и попытаться выставить себя невинной жертвой», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что российская сторона в течение долгого времени соблюдала в одностороннем порядке мораторий на ограничение ударов по энергетической инфраструктуре противника, а также массу других самоограничений.

Однако добрую волю Москвы Зеленский воспринял, «как слабость и вседозволенность» и теперь, когда Украина получает ответные удары за атаки на мирные города России, то по-максимуму пытается втянуть в это противостояние Запад, резюмировал собеседник агентства.

В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре на территории Украины. В том числе они поразили две ТЭЦ в Киеве, а также комплекс противовоздушной обороны Patriot.

Зеленский пожаловался на ночной массированный удар американскому лидеру Дональду Трампу и заявил, что бездействие со стороны стран Запада после этой атаки он может расценивать как соучастие в агрессии.