Путин оставил Мишустина и Собянина на закрытый разговор

Президент России Владимир Путин оставил на закрытый разговор премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра финансов Антона Силуанова, замглавы администрации российского лидера Максима Орешкина и мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщается в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.

Другие подробности не приводятся.

Накануне президент РФ утвердил указ, которым инициировал создание специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Согласно указу, основная цель рабочей группы состоит в координации работы институтов развития. 6 июня Путин провел заседание Совета.

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Во время встречи глава РФ заявил о готовности нацпроекта «Космос». Президент отметил, что страна будет формировать долгосрочные планы в этой сфере, а также «задавать горизонт комплексного развития» для разработчиков космических аппаратов.