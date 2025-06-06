Захарова высказалась по поводу списка «похищенных» украинских детей

Россия отработает ситуацию с каждым ребенком из списка, переданного Украиной по итогам переговоров в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Напомним, что по итогам переговоров Украины и России, которые состоялись 2 июня в Стамбуле, Москва получила от Киева список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.

«Все по каждому ребенку, по каждой фамилии с российской стороны будет отработано. Мы по-другому к этому относимся, для нас это не цифры, не бумаги, не политика, это судьба каждого конкретного ребенка», — сказала во время своего выступления на Глобальном цифровом форуме Захарова.

Она подчеркнула, что РФ не похищала никаких украинских детей, как утверждают в Киеве. По словам Захаровой, именно это и должно быть отправной точной в обсуждении данной проблемы между странами.