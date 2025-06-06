Путин попросил Мантурова быть повнимательнее

Президент России Владимир Путин попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова внимательнее подходить к формированию перечня приоритетных мероприятий. С такой просьбой глава государства выступил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Тогда прошу вас просто повнимательнее быть. Пожалуйста, да, повнимательнее. Хорошо?» — обратился Путин к Мантурову на заседании.

Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Вице-премьер согласился с замечаниями главы государства и подтвердил готовность скорректировать работу с учетом финансирования и совместно с Минфином продолжить согласование приоритетов.

В ходе заседания Путин также заявил, что новые национальные проекты являются основными инструментами формирования будущего страны. Он отметил, что эти проекты объединяют усилия всех уровней власти, предпринимательства и науки для достижения национальных целей. Глава государства также указал на позитивные изменения, достигнутые по итогам предыдущих нацпроектов, и призвал устанавливать амбициозные цели, не занижая планки. Он также сообщил, что в первом квартале этого года уже достигнуты некоторые показатели, запланированные на 2030 год.