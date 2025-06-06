Матвиенко обсудила с президентом Армении восстановление политического диалога

Темы восстановления динамики двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества России и Армении обсудили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече в Ереване. Об этом сообщила 6 июня пресс-служба Совфеда.

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Валентина Матвиенко рассказала в ходе встречи о перспективах межпарламентского взаимодействия как на двусторонней основе, так и на международных площадках.

Спикер Совфеда также отметила значимый вклад Ваагна Хачатуряна в развитие страны и его богатый опыт как государственного деятеля.

Как писала «Парламентская газета», делегация Совфеда во главе с председателем с 5 июня находится в Ереване с официальным визитом.

Валентина Матвиенко ранее провела встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сообщалось, что переговоры продолжались намного дольше отведенного на них официальным протоколом времени.