Путин заявил, что почти все семьи в РФ получают господдержку

Почти все российские семьи получают те или иные меры государственной поддержки, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Его цитирует РИА Новости.

«Доля семей, которые получают меры поддержки на детей, что называется, проактивно, то есть без заполнения заявлений, подачи обращений и так далее, так вот эта доля уже вплотную приблизилась к 100%», — сообщил глава государства.

По его словам, подобного результата власти не планировали достичь даже к 2030 году.

В июне глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей при рождении первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.

По мнению Лантратовой, поддержка россиян, которые решились стать родителями в более раннем возрасте, положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране именно благодаря увеличению вероятности появления последующих детей.