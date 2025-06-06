Путин: доля получающих поддержку семей в России выросла почти до 100%

Газета.Ru

Почти все российские семьи получают те или иные меры государственной поддержки, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что почти все семьи в РФ получают господдержку
© РИА Новости

Его цитирует РИА Новости.

«Доля семей, которые получают меры поддержки на детей, что называется, проактивно, то есть без заполнения заявлений, подачи обращений и так далее, так вот эта доля уже вплотную приблизилась к 100%», — сообщил глава государства.

По его словам, подобного результата власти не планировали достичь даже к 2030 году.

В июне глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей при рождении первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.

По мнению Лантратовой, поддержка россиян, которые решились стать родителями в более раннем возрасте, положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране именно благодаря увеличению вероятности появления последующих детей.