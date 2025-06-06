Путин раскрыл основные инструменты формирования будущего России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не снижать стандарты по национальным проектам до удобных уровней, а, наоборот, ставить амбициозные цели.

Об этом сообщает ТАСС.

«Ставить амбициозные, но, конечно же, адекватные цели, аккумулировать все возможные средства и ресурсы для их уверенного достижения», — призвал президент на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что новые национальные проекты являются основными инструментами для формирования будущего России.

«В 2025 году стартовали новые национальные проекты. По сути, это ключевые, базовые инструменты созидания, формирования будущего страны», — сказал российский лидер.

Накануне Путин утвердил указ, которым инициировал создание специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Согласно указу, основная цель рабочей группы состоит в координации работы институтов развития.