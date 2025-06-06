Лихачев и Гросси обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС на фоне обстрелов ВСУ

Обеспечение безопасности Запорожской АЭС на фоне постоянных обстрелов со стороны ВСУ было в центре внимания на переговорах главы Росатома Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Калининграде.

Об этом сообщила российская госкорпорация.