Лихачев и Гросси обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС на фоне обстрелов ВСУ
Обеспечение безопасности Запорожской АЭС на фоне постоянных обстрелов со стороны ВСУ было в центре внимания на переговорах главы Росатома Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Калининграде.
Об этом сообщила российская госкорпорация.
"В уже ставшем традиционным формате стороны провели сверку часов по актуальным вопросам повестки дня. В центре внимания было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении в телеграм-канале Росатома.