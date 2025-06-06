Матвиенко заявила об отсутствии кризиса доверия между Россией и Арменией

Отношения между Россией и Арменией не испытывают кризиса доверия.

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Об этом в пятницу, 6 июня, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с официальным визитом в Ереване.

— Знаете, вот расхожие фразы, что между Россией и Арменией кризис доверия. У меня такого ощущения нет. Наоборот, так же как и мы, Армения продемонстрировала свою заинтересованность в расширении развития нашего многопланового двустороннего сотрудничества, — заявила Матвиенко.

Премьер-министр страны Никол Пашинян также сказал, что между ним и президентом РФ Владимиром Путиным нет недопониманий, уточнила Матвиенко. Помимо этого спикер передала Пашиняну привет от Путина, передает ТАСС.

Ранее армянское правительство заявило о начале вступления страны в ЕС. 10 февраля парламент Армении включил законопроект в повестку заседаний, и спустя два дня 63 депутата проголосовали за вступление республики в Евросоюз. А затем в Кремле сообщили, что Никол Пашинян в ходе телефонного разговора проинформировал президента России об этом решении.