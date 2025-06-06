Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал «крокодильими слезами» жалобную реакцию президента Украины Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на атаки Киева по российским аэродромам.

«Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль», — заявил собеседник агентства.

Депутат добавил, что Зеленский своими «преступными террористическими выходками» целенаправленно стремится «накликать беду на Украину». Шеремет подчеркнул, что украинскому президенту безразлична судьба граждан Украины и будущее страны.

Зеленский прокомментировал масштабный ночной удар России

Парламентарий отметил, что Зеленскому нужно не «жалобные посты писать», а покинуть Украину, оставив страну в покое и подарить тем самым шанс на мирное и добрососедское существование с Россией.

В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре на территории Украины. В том числе они поразили две ТЭЦ в Киеве, а также комплекс противовоздушной обороны Patriot.

Зеленский пожаловался на ночной массированный удар американскому лидеру Дональду Трампу и заявил, что бездействие со стороны стран Запада после этой атаки он может расценивать как соучастие в агрессии.