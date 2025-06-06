В Кремле оценили сравнение Трампом конфликта на Украине с детской дракой

В Москве не согласны со словами президента США Дональда Трампа, который назвал конфликт на Украине «дракой между двумя детьми» — для России это вопрос национальных интересов и безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Для нас это экзистенциальный вопрос, это вопрос наших национальных интересов», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что у Трампа, «безусловно, может быть своя точка зрения».

Накануне газета The New York Times писала, что Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, комментируя конфликт на Украине, заявил, что Москва и Киев «словно двое маленьких детей дерутся как сумасшедшие».