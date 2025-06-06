В Кремле негативно оценили слова Мерца о борьбе с нацизмом

Кремль негативно воспринимает слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о вкладе США в борьбе с нацизмом, игнорируя при этом решающую роль Советского Союза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Соединенные Штаты за освобождение Германии от нацизма, не упомянув СССР в своей речи. Глава правительства также напомнил, что 6 июня отмечается годовщина высадки сил США, Канады и Великобритании в Нормандии.