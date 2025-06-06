Ночной массированный удар Вооружённых сил России по военным целям на Украине — это ответ на террористические акты киевского режима. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Всё, что происходит в рамках специальной военной операции, всё, что делается нашими военными ежедневно — это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже приобрел все характеристики террористического режима», — сообщил представитель Кремля.

Зеленский прокомментировал масштабный ночной удар России

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ночь на 6 июня в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины.