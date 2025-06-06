Медведев прокомментировал ссору Маска и Трампа

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в шутку предложил помощь в урегулировании конфликта между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском за "разумную плату" в виде акций компании Starlink.

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"Мы готовы содействовать заключению мирного соглашения между D (Дональдом Трампом - прим. ТАСС) и E (Илоном Маском - прим. ТАСС) за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ссорьтесь, ребята!" - написал политик в X.

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