«Не стоит провоцировать»: посол России о вмешательстве в конфликт на Украине

Вмешательство внешних сил в российско-украинский конфликт выводит его на новый, более опасный уровень эскалации, и лучше не провоцировать события, ведущие к Третьей мировой войне. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По его словам, сейчас конфликт ограничен, но, безусловно, оказывает влияние на безопасность всей Европы.

«Однако он должен оставаться ограниченным, не перерастая в нечто большее. Не стоит допускать эскалации, не стоит провоцировать развитие событий по пути, ведущему к Третьей мировой войне. Это наихудший из всех возможных сценариев», - заметил российский дипломат.

Ранее Россия и Украина обменялись меморандумами, в которых изложены условия урегулирования конфликта. При этом Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум ультиматумом и «не воспринимают его всерьез».

Зеленский прокомментировал масштабный ночной удар России

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что Лондон и Париж, а также «некоторые другие союзники» предлагают разместить военный контингент на Украине, «в ключевых местах» вдали от зоны боевых действий. Эти силы, по словам Макрона, могли бы проводить совместные операции и «демонстрировать солидарность» европейских стран с Украиной.