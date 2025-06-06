Самолет с главой МАГАТЭ прибыл из Вены в Калининград

В Калининграде приземлился самолет, прибывший из Вены, на борту которого, по предварительным данным, может находиться руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Самолет, предположительно перевозивший генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, прибыл в Калининград из Вены, сообщает ТАСС.

По данным Flightradar, вылет произошел из австрийской столицы в 8.06 по местному времени (9.06 мск), а приземление состоялось в Калининграде в 9.40 по местному времени (10.40 мск).

Официального подтверждения о составе пассажиров на данный момент не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отказалась от проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через территорию Украины. На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ. Вооруженные силы Украины ранее пытались сорвать ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.