Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что страны Глобального Юга и Востока стремятся расширять свое взаимодействие с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Венедиктов прокомментировал итоги 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она проходила под эгидой Совбеза РФ 27-29 мая.

Во встрече приняли участие 126 делегаций из 104 стран. Также ее гостями стали представители руководства международных организаций.

«Итоги состоявшейся конференции в очередной раз доказали, что страны Глобального Юга и Востока стремятся расширять взаимодействие с Россией», - подчеркнул Венедиктов.

Он отметил, что эта тенденция не меняется, несмотря на давление, которое оказывают западные страны. Венедиктов отметил, что участники встречи единогласно отметили важность проведения таких конференций в будущем.

Индийская газета The Hindu ранее писала, что необходимость разворота России в сторону Азии неоднократно провозглашалась с момента финансового кризиса 2007–2008 годов, но откладывалась на неопределенный срок. Для руководства РФ мотивы привязки к Западу были очевидны: экономика страны была тесно вплетена в западные рынки и оставалась восприимчивой к внешним потрясениям.

Украинский кризис стал основным стимулом для разворота России к азиатским странам и, в частности, к Индии. РФ стала четвертым по величине товарооборота торговым партнером Индии. Объем двусторонней торговли стран вырос с 3,5 миллиарда долларов в июне 2022-го до 7,5 миллиарда долларов в мае 2024 года.