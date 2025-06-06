Рябков заявил, что оснований для возвращения к ДСНВ сейчас нет

Оснований для полноформатного возвращения к Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сейчас нет, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, этот сценарий всё менее реалистичен.

«... с учётом того, что договор завершает свой жизненный цикл примерно через восемь месяцев, разговор о реалистичности подобного сценария всё больше утрачивает смысл», — сказал дипломат.

В Госдепартаменте США ранее допустили, что Россия в 2024 году могла превысить ограничения, прописанные в двустороннем Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

В апреле прошлого года в Госдепе заявляли о готовности США вернуться к исполнению ДСНВ.