Российские власти понимают, что США пока не могут принудить Европу прекратить поставки оружия, однако ждут от них конкретных шагов по деэскалации конфликта на Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог Евгений Копатько.

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По его словам, в первую очередь эти ожидания связаны с прекращением украинскими спецслужбами террористической деятельности на территории России.

Речь идет, в частности, о диверсия против Крымского моста и посягательств на составляющие часть ядерной триады стратегические бомбардировщики.

«Без этого говорить о перемирии бессмысленно. Вести переговоры на фоне терактов почти невозможно. Только США способны заставить Украину прекратить подобные действия. Но пока этого не происходит», — объяснил Копатько.

Он также предположил, что без американского вмешательства атаки будут учащаться, и это вызовет логичную жесткую реакцию со стороны Кремля.

«К тому же все это происходит на фоне западных призывов к России отказаться от ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Запад требует сдержанности, но сам провоцирует на ответ», — сказал политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России, которые длились примерно один час и 15 минут. Американский лидер добавил, что обсудил с Владимиром Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».