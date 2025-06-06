В РФ запретили рассматривать иски к военным, пока они участвуют в СВО

Верховный суд России обязал суды приостанавливать рассмотрение исков к военным, пока они участвуют в специальной военной операции.

Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам, передаёт РИА Новости.

В документе уточняется, что данное решение касается судов первой, апелляционной и кассационной инстанций.

По информации агентства, поводом для такого решения стало дело сержанта из Адыгеи, который развёлся с женой после 19 лет брака. Отмечается, что женщина подала иск о разделе совместного имущества пополам и суды удовлетворили его, пока ответчик участвовал в военных действиях.

Позже Верховный суд России отменил все решения и направил дело на пересмотр.