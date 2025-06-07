Уголовные дела о клевете переведены в новую категорию

Уголовные дела о клевете переведены из категории частных в категорию частно-публичных, то есть теперь поддерживать обвинение смогут правоохранительные органы вместо потерпевшей стороны. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в 2024 году инициировал Верховный суд, однако Государственная дума придала им статус закона лишь в конце мая. Высшая судебная инстанция объясняла новый законопроект выполнением поручения президента от 2020 года.

Новый статус дел о клевете, прежде всего, позволит продолжать их судебное рассмотрение, даже если гражданин, подвергшийся клевете, не явился на заседание. Раньше из-за подобного суд мог прекратить дело и реабилитировать подсудимого.

Помимо этого, как отмечал в пояснительной записке Верховный суд, теперь примирение сторон не будет считаться весомым основанием для автоматического прекращения расследования. Судье необходимо будет принять решение, учтя все обстоятельства уголовного дела.