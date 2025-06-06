В РФ высказались о конфликте Маска и Трампа

Президент США Дональд Трамп «посыпался», не сумев удержать свои отношения с Илоном Маском. Об этом заявил сенатон Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, их отношения были одной из несущих конструкций «власти Трампа».

«Конфликт между ними — сильный удар по имиджу Трампа и по республиканцам в целом. Конфликты в команде Трампа бичом его первого президентства», — уточнил он.

Пушков подчеркнул, что демократы и либеральные республиканцы постараются нарастить на этом конфликте свой политический капитал.