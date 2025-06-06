В ГД внесут проект о владении русским языком для получения гражданства

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об установлении отдельным категориям иностранных граждан требования обязательно владеть русским языком для получения гражданства России.

Об этом сам депутат написал в своём Telegram-канале, подчеркнув, что незнание языка вызывает проблемы в миграционной сфере и затрудняет приехавшим адаптацию в новых условиях.

«Владение русским языком — обязательное требование для всех без исключения иностранцев, претендующих на российское гражданство», — подчеркнул Нилов.

В Минобрнауки ранее заявили, что треть мигрантов не могут сдать экзамен по русскому с первой попытки.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин между тем также подчеркнул, что Минобрнауки России должно принять меры по недопущению организации незаконной миграции в вузах.