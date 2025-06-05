Медведев увидел в словах Трампа о Нормандии намек на нацизм Мерца

Президент США Дональд Трамп своими словами о высадке в Нормандии намекнул на нацистские наклонности канцлера Германии Фридриха Мерца. Такое мнение у себя на странице X высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее на встрече с Трампом в Белом доме Мерц напомнил о годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Президент США в ответ заявил, что для Германии этот день стал «неприятным».

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«Мерц находится в одной лодке с тифозной вошью. Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Молодец!» — прокомментировал это Медведев.

По его словам, на мгновение Мерц почувствовал себя «бандеровской гнидой».