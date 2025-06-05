Захарова расшифровала послание Молдавии по поводу газа из РФ

Решение Молдавии взять в кредит 400 миллионов евро ради отказа от сотрудничества с российско-молдавской газораспределительной компании «Молдовагаз» является разворовыванием и попыткой загнать страну в энергетическую кабалу. Так интерпретировала заявление Кишинева официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Переводим с румынского на молдавский и получаем: чтобы разворовать и загнать страну в энергетическую кабалу», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ее сообщение стало ответом на новость о решении Молдавии взять кредит, чтобы попытаться отказаться от услуг «Молдовгаза».

В ноябре прошлого года Молдавия отказалась выплачивать долг перед «Газпромом» на сотни миллионо рублей. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.