Россия обратилась с предостережением к дружественным странам

Россия предостерегает дружественные страны от сближения с англичанами и создания благоприятных условий для таких организаций, как Британский совет*. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность Британского совета нежелательной на территории страны. Данное решение связано с продвижением организацией долгосрочных британских интересов и ценностей, пропагандой ЛГБТ-движения** и реализацией проектов по дискредитации внутренней и внешней политики России.

«Хотели бы предостеречь наших партнеров из дружественных России государств от сближения и "заигрывания" с англичанами. Создание для таких организаций, как Британский совет, благоприятных условий чревато рисками потери контроля над важными социально-политическими процессами, поскольку приобретенные в ходе подобной деятельности позиции влияния в последующем используются Лондоном для вмешательства во внутренние дела других государств, что напрямую угрожает их суверенитету и территориальной целостности», — сказала Захарова.

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Кроме того, по ее словам, Британский совет задействует спецслужбы Великобритании в тайных операциях, направленных на подрыв суверенитета независимых стран, и участвует в секретной деструктивной деятельности.

*деятельность организации признана нежелательной на территории РФ

**признано экстремистским и запрещено в РФ