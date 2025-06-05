Захарова рассказала о подрывной работе «Британского совета»*

Головная структура «Британского совета»* (The British Council, признан нежелательным в России) вела подрывную работу и вовлекала россиян в сотрудничество со спецслужбами Соединенного королевства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«После начала СВО в унисон с беспрецедентными враждебными антироссийскими шагами правительства Великобритании "Британский совет" активно включился в общезападные усилия по дискредитации политики руководства нашей страны и посягательству на российское влияние в различных регионах мира, особенно на пространстве СНГ», — отметила Захарова.