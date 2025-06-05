В Госдуме рассказали, чего Овечкин лишится из-за работы в политике

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова, ныне являющаяся депутатом Государственной думы, высказалась о том, что ждет Александра Овечкина, если он примет решение прийти работать в политике. Она считает, что прославленный хоккеист готов к такой работе, но столкнется с серьезными ограничениями.

«Он человек достаточно умный, со способностями спикера. Потенциально может и в Госдуму, и в Совет Федерации пойти. Но нельзя эту тему рассматривать однобоко. Вопрос в том, захочет ли Саша отказаться от зарубежной недвижимости и счетов, которые не имеет права иметь депутат, захочет ли публиковать свои декларации? Ограничения по выездам за границу», — приводит слова Журовой Legalbet.

Также депутат отметила, что на приходящих в политику и на их семьи автоматически накладываются санкции со стороны западных стран. По мнению Журовой, Овечкин вполне может заниматься общественно-политической деятельностью, не приходя в саму Госдуму.

Находящийся в эти дни в отпуске капитан «Вашингтон Кэпиталз» посетил заседание Совета Федерации и подарил свой игровой свитер его председателю Валентине Матвиенко. В сезоне-2024/25 российский нападающий побил «вечный» снайперский рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах (894). На счету 39-летнего игрока теперь 897 голов, а его контракт с «Вашингтон Кэпиталз» будет действовать еще один сезон.