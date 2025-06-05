Расследование преступлений солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области все еще находится на начальной стадии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Работа следственных групп сдерживается большим количеством мин, неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после пребывания украинских формирований на курской земле», — заявил он.

Мирошник добавил, что число пострадавших жителей Курской области все еще остается предварительным, точные данные будут предоставлены только после окончания следственных мероприятий.

Также Мирошник заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область не могло быть подготовлено и выполнено без участия Запада. По его словам, вторгшиеся в Курскую область подразделения украинской армии были обеспечены большим количеством новой иностранной техники.