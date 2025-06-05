Стало известно о присутствии европейцев на переговорах РФ и Украины

В кулуарах второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле присутствовали высокопоставленные западные чиновники. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов, передает ТАСС.

Он уточнил, что на переговорах присутствовали высокопоставленные представители Великобритании, Франции и Германии.

«Киев настаивал на получении меморандума заранее. Видимо для этого там и сидели представители европейских стран», — предположил Чижов.

При этом, по его словам, когда представители России передали Украине свой меморандум смысл пребывания европейцев в Стамбуле «улетучился», поскольку реагировать на предложения РФ сразу не были готовы «ни украинская делегация, ни ее европейские спонсоры».

Напомним, что второй раунд переговоров РФ и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. На встрече делегации договорились об очередном обмене пленными и обменялись своими меморандумами по урегулированию конфликта. Обе стороны взяли неделю на изучение документов.