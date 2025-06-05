Матвиенко прибыла в Ереван с официальным визитом

Делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко прибыла в Армению с официальным визитом, сообщили в пресс-службе СФ.

"Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко прибыла в Республику Армения с официальным визитом. Программой предусмотрены встречи Валентины Матвиенко с руководством страны", - говорится в сообщении.

В частности, планируется беседа с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

"Валентина Матвиенко и Ален Симонян также откроют 39-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Национального собрания Республики Армении. Основная тема - "80-летие Великой Победы: единство в защите исторической памяти для будущих поколений", - уточнили в пресс-службе.

В составе делегации Совета Федерации - вице-спикер СФ Юрий Воробьев, председатель комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин, первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, замглавы комитета по социальной политике Юлия Лазуткина, заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Усс, член комитета по международным делам Александр Карелин, член комитета по социальной политике Андрей Чернышев.