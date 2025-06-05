Путин призвал россиян использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы»

Президент РФ Владимир Путин призвал использовать в общественном пространестве в России исторический алфавит — кириллицу, а не «кашу из латиницы» и других символов. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России, передает РИА Новости.

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Путин отметил, что российские писатели и классики еще в XIX веке иронизировали над таким подражательством.

В феврале Госдума РФ одобрила в первом чтении проект закона о защите русского языка, предполагающий ограничение использования иностранных слов в публичном пространстве.