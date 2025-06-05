"Поразить следует": в Госдуме раскрыли готовящийся ответ Киеву

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ответил на вопрос о том, каким образом Россия может ответить на теракты Киева на железной дороге и на нападение военные аэродромы.

Ранее президента США Дональд Трамп написал в соцсети, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сказал ему, что Киеву будет дан ответ.

"Прежде всего я разбомбил бы мосты через Днепр", - сказал Журавлев в интервью News.ru.

Он объяснил, что через эти коммуникации осуществляются поставки западной военной техники на фронт.

"Поразить следует, думаю, и так называемые центры принятия решений", - также отметил парламентарий, добавив, что это может быть здание СБУ или бункер Владимира Зеленского на Банковой улице в Киеве.

Песков подтвердил, что Путин анонсировал Трампу ответ на атаку на аэродромы

Журавлев подчеркнул, что украинские военные преступники не должны чувствовать себя вольготно.