"Поразить следует": в Госдуме раскрыли готовящийся ответ Киеву
Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ответил на вопрос о том, каким образом Россия может ответить на теракты Киева на железной дороге и на нападение военные аэродромы.
Ранее президента США Дональд Трамп написал в соцсети, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сказал ему, что Киеву будет дан ответ.
Он объяснил, что через эти коммуникации осуществляются поставки западной военной техники на фронт.
"Поразить следует, думаю, и так называемые центры принятия решений", - также отметил парламентарий, добавив, что это может быть здание СБУ или бункер Владимира Зеленского на Банковой улице в Киеве.
Песков подтвердил, что Путин анонсировал Трампу ответ на атаку на аэродромы
Журавлев подчеркнул, что украинские военные преступники не должны чувствовать себя вольготно.