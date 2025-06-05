Москва будет учитывать в дальнейших переговорах то, что киевский режим приобрёл признаки террористического, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрёл все признаки террористического режима... будет учитываться», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что теракт украинских спецслужб в Брянской области показывает, что сегодняшний нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию.

Глава государства на совещании с правительством назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским.