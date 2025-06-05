В Кремле обвинили Киев в терактах в Курской и Брянской областях

Решение о терактах в регионах России принималось при участии властей Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь, безусловно, без высшего политического уровня принятие таких решений невозможно. Это очевидно. Вряд ли здесь что-то может вызывать сомнения», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя теракты в Курской и Брянской областях.

В ночь на 1 июня в Брянской области на поезд Климов — Москва рухнул мост, на который была заложена взрывчатка. Тогда же стало известно об обрушении моста в Железногорском районе Курской области, в момент происшествия по нему ехал грузовой поезд.

4 июня Владимир Путин заслушал доклад главы Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина. Глава государства назвал произошедшее в Брянской и Курской областях терактами.