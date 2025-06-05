Британия является основным источником мировых кризисов и поджигателем войн, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Ни для кого уже не секрет, что Великобритания является основным источником мировых кризисов, провокатором и поджигателем войн», — заявили в ведомстве.

Из данных ЦОС следует, что Лондон организует госперевороты, а также натравливает нации друг на друга, при этом не позволяя урегулировать развязанные им же конфликты.

В ФСБ России рассказали также о нацеленности Британии на российских учёных.

В ведомстве также отметили, что Британский совет* участвует в операциях спецслужб Лондона против суверенных стран.

* Организация признана Генпрокуратурой нежелательной в России.