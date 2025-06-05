Песков назвал атаку Киева на гражданские поезда государственным терроризмом

Атака Киева на гражданские поезда в России является терроризмом на государственном уровне, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это не что иное как терроризм на государственном уровне», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин накануне охарактеризовал киевский режим как террористический.

Глава государства на совещании с правительством назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин подтвердил, что все три теракта, которые были совершены в Брянской и Курской областях, организованы украинскими спецслужбами.