Песков назвал атаку Киева на гражданские поезда государственным терроризмом
Атака Киева на гражданские поезда в России является терроризмом на государственном уровне, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это не что иное как терроризм на государственном уровне», — подчеркнул Песков.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин накануне охарактеризовал киевский режим как террористический.
Глава государства на совещании с правительством назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин подтвердил, что все три теракта, которые были совершены в Брянской и Курской областях, организованы украинскими спецслужбами.