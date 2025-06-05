Песков подтвердил, что Путин анонсировал Трампу ответ на атаку на аэродромы

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом действительно сказал, что Москва ответит на атаку Киева на российские аэродромы.

Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, действительно", - ответил он на вопрос, действительно ли было такое заявление.

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Так он прокомментировал высказывания лидера США по итогам беседы. По утверждению самого Трампа, "Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы".