Медведев похвалил латвийского депутата

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил выступление латвийского депутата и лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова в Сейме в защиту русского языка. Свое мнение по этому поводу он высказал у себя на странице в X.

Ранее в парламенте Латвии рассматривали декларацию «об устранении лингвистических последствий» проводившейся в советский период «русификации». Росликов выступил против данного проекта и дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии. Свое выступление депутат закончил фразой: «Русский язык — наш язык».

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После этого спикер Сейма Дайга Миериня объявила голосование за удаление Росликова из зала заседаний «за неэтичное поведение, использование русского языка на заседании Сейма, проявление неуважения к Сейму и депутатам». Решение поддержали 63 парламентария из 100, после чего политик покинул зал.

«Накануне Дня рождения А. С. Пушкина приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!» — прокомментировал это Медведев, сопроводив публикацию видеоотрывком выступления Росликова.