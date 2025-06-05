Медведев похвалил латвийского депутата

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил выступление в Сейме латвийского депутата, лидера партии "Стабильность!" Алексея Росликова в защиту русского языка.

"Накануне дня рождения А.С. Пушкина приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!" - написал Медведев в X.

В парламенте Латвии рассматривалась декларация "об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советский период "русификации". Росликов выступил против этого проекта, подчеркнув, что русскоязычные граждане - это значительная часть населения.

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По утверждению латвийского гостелерадио LSM, спикер Сейма Дайга Миериня объявила голосование за удаление Росликова из зала заседаний "за неэтичное поведение, использование русского языка на заседании Сейма, проявление неуважения к Сейму и депутатам". Решение поддержали 63 парламентария, после чего депутат покинул зал.

В конце мая Сейм Латвии утвердил поправки к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях исключительно государственный латышский язык. Как сообщалось, отныне использование других языков в здании Сейма будет считаться "нарушением закона". Новый регламент коснулся как порядка общения между парламентариями, так и внешней коммуникации. По данным официального статистического портала Латвии, опубликованным в октябре 2023 года, по меньшей мере 37,7% жителей Латвии в возрасте 18-69 лет назвали русский язык родным.